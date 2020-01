Čia tá naša Zuzka je ?

Dovolil som si takéto familiárne oslovenie, hoci je nad slnko jasné, že k hlave štátu sa to nepatrí a nemalo by sa.

Lenže takéto „domácke“ oslovenie vychádzajúce z úprimnosti k dotyčnej osobe a spolupatričnosti k skutočným našim spoločným hodnotám už akosi zľudovelo, stalo sa nie hanlivým, ale naopak hrdým, obdivovateľským.

Lenže posledná to nedeľa ma zneistila, zaskočila. Naša (samozrejme stále naša a verím, že tomu tak aj ostane) pani prezidentka (ostaňme teda pri oficiálnom oslovovaní) prekvapila v televíznej diskusii komerčnej televízie (pre mňa dosť zvláštne a nie práve pochopiteľné a zrozumiteľné, že hlava štátu ide do súkromnej TV a nie do verejnoprávnej – hoci ani tam to tiež nie je žiadne terno...), svojimi vyhláseniami a postojmi k možným výsledkom volieb a prípadných scenárov z nich vyplývajúcich ohľadne zostavovania vlády a menovaní premiéra, poťažne ministra vnútra v odpovediach prekvapila. Otázky legitímne, odpovede tak isto, v duchu ústavy a ústavnosti - Vox populi, vox Dei. Nič proti tomu.

Myslím, že všetci sme radi, že po tých dlhých rokoch boľševického marazmu žijeme opäť v krajine, kde rozhoduje hlas ľudu (aj keď prax ukazuje, že často je to len iluzórne). A to treba rešpektovať. Lenže ak by nedajbože fašisti a extrémisti vyhrali legitímne voľby a nedajbože by niesli v svojom zhýralom vnútri koaličný potenciál zostaviť vládu (resp. by mohli byť jej súčasťou), nemala by s tým problém, nakoľko si toto ľud Slovenska želá. Ešte našťastie je tu stále doba, že tieto kotleby nevyhrávajú nadpolovičnou väčšinou, tak aký hlas ľudu ? Naopak, Vy pani prezidentka ste priamo volená ľudom tejto krajina a dosiahli ste víťazstvo nadpolovičnou väčšinou. Teda Vy máte ten silný mandát, ktorí sme Vám my slušní ľudia dali, ktorý Vám dáva možnosť rozhodovať v jeho mene o zostavovaní vlády a jej premiéra. Ten silný hodnotový mandát, ktorý v sebe nesie práve odmietnutie fašizmu a extrémistu. Ústava je ústava. Ale nad ňou ako aj nad každým zákonom je ešte morálka a hodnoty ľudskosti a pokory. Tak ako vravel Cicero – načo sú nám zákony, ak nie je morálka. A vy ste práve tento mandát dostali od svojich občanov, od svojho ľudu. Prosím Vás preto, uplatňujte ho. Ukážte aj vo svojich predvolebných vyhláseniach (a samozrejme aj po povolebných aktoch), že odmietate akúkoľvek možnosť nástupu fašizmu a extrémizmu v našej krajine a prosím Vás ani len v teoretickej rovine či akademických debatách neuvažujte s takouto možnosťou, aj keď máte k tomu (akože) oporu v ústave. Práve naopak svojim ráznym a jednoznačným prejavom vráťte nám všetkým slušným ľuďom nádej, že ten hodnotový svet, ktorý ste pred prezidentskými voľbami prezentovali, budete bez pardonu aplikovať aj v súčasnej pohnutej dobe.

Prezident by mal byť predovšetkým morálnou autoritou. Vy ste ňou pre mňa boli, stále ste a verím, že tomu tak aj zostane. Dali sme Vám vo voľbách mandát (ktorý je snáď všetkým jasný), prosím Vás, nezahoďte ho.

Lebo už len tým, že sa (alibisticky ?) vtesnávame stoj čo stoj do mantinelov ústavy (nikto ich samozrejme nemieni prekračovať) a dávame svojimi pre mňa dosť nešťastnými vyhláseniami nádej extrémizmu, fašizmu, ficizmu, mastíme bruchá kotlebám, ficoidom, harakterom, kapitáňom...Viem si živo predstaviť, ako sa títo „demokrati“ nie že škodoradostne niekde smejú, ale sa hrôzostrašne rehocú.

Chceme predsa SLUŠNÉ SLOVENSKO, chceme spravodlivosť, chceme právny štát, chceme už raz skutočnú a nie predstieranú demokraciu Nechodili sme na námestia, aby sme znova o to všetko prišli. Dajte nám, prosím Vás nádej, že tomu tak aj bude, že smrť Janka a Martinky nebola zbytočná...