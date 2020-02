Onehdá nám „otec vlasti“, sám veľký Vladimír „Doktor“ Mečiar sľuboval z tejto našej krajiny druhé Švajčiarsko.

Nuž netuším, či by tomu aj tak mohlo byť v istom časovom horizonte životnosti (hoc aj čestného a poctivého (asi len utópia) politika), ale isté je, že na to druhé Švajčiarsko čakáme my občania stále márne (tak ako klesá Dunaj pri Komárne). Teda ak odhliadneme od toho, že „občania prvej kategórie“ si pod jeho Otcovskou taktovkou a bystrým ostrozrakom „spravodlivej“ privatizácie (vlastne Klondajku) rozparcelovali republiku aj s jej bohatstvom a to druhé Švajčiarsko si začali pekne budovať len pre seba a svojich blízkych, či verných.

Na rozdiel od týchto nepekných egoistov, zahľadených len do seba a do svojho vnútra, tu už konečne a skutočne máme tých, ktorí dlhodobo a systematicky to druhé Švajčiarsko tu pre občanov roky (12) poctivo a cieľavedome budujú. Len im troška dlho trvalo, kým našli ten najvhodnejší spôsob a recept, ako to zrealizovať (no človák (a Slovák) a politik zvlášť) sa učí celý život, čo už). A to v najkratšom možnom čase - tesne pred voľbami. Osvietilo ich a prišli na to, že celý ten čas ich „práce“ v parlamente za to ich 4-ročné funkčné obdobie x počet volieb je úplne zbytočným mrhaním času (žeby 12 – ročné parlamentné prázdniny ?) a že všetko podstatné sa dá stihnúť aj v nejakom skrátenom konaní tesne pred aktom ďalších volieb (aká to škoda, že sa rovnaké skrátené a zrýchlené konanie neaplikuje aj pri rôznych nekalostiach, levárnach našich vyvolených, našich ľudí, už sme tu to Švajčiarsko mohli mať v predtermíne...). Že na budovanie a vybudovanie tohto sľubovaného a vysnívaného Švajčiarska je treba mať len dostatočný počet volieb. Najlepšie keby tak každý mesiac, prípadne dva. To by sme rozdali všetko, aj to čo nemáme. Trebárs aj to zlato z Londýna, prípadne by sme si aj nejaké to požičali. Len aby sme mohli ostať pekní, dobrí, milostiví – že vy naši páni dobrodinci. Už tomu nebude tak, že nikto vám nemôže toľko dať, ako MY nasľubovať, ale MY vám vieme dať, aj keď nie je z čoho ! (hlavne že si zachránime kožu). A že nejaký dlh v rozpočte, nejaká sekera vo verejných financiách, nejaké varovné hlasy a zdvihnuté prsty z rady pre rozpočtovú zodpovednosť, finančných analytikov, vedcov ... Zabudnite ! Nič také nehrozí. My sme tuná páni, obracali sme toky riek, obrátime (rozvrátime) i financie. Neveríte ? Stačí len si odhlasovať zrýchlenú periodicitu volieb (v skrátenom konaní, ako inak) a Švajčiari budú len zírať...

Ale to, že aj tie naše nasledujúce generácie (a vlastne ešte aj my), netreba pochybovať. Však nejaký rozprávkový princ Bajaja sa určite nájde a všetko to dá do poriadku...

Veď druhé Švajčiarsko je predsa len iná destinácia ako Leopoldov, Ilava ...