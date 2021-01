Dokedy ešte budú slušní ľudia trpieť aroganciou, intoleranciou, egoizmom a neprispôsobivosťou neslušných ľudí ?

Dokedy ešte budú domáce, hospodárske i divožijúce zvieratá trpieť nezmyselným chtíčom neslušných ľudí ? Dokedy sa budeme na to nečinne pozerať, ako nám „pod oknami“ silvestrovskej a novoročnej noci (i večerov a nocí ďalších) rozpútavajú peklo tretej svetovej vojny ? Dokedy sa budú všetky (ne)kompetentné inštitúcie na to neustále len mlčky prizerať, dokedy orgány štátnej moci (ministerstvo vnútra SR, ministerstvo spravodlivosti SR...) budú ignorovať fakt, že zákony platia pre všetkých ľudí rovnako, teda aj pre tých neslušných, dokedy samosprávy, VÚC, starostovia, primátori, župani len v tichosti „odpozorujú ohne a rámus“, dokedy médiá budú len tichými a mlčiacimi spoločníkmi tejto novodobej a nezmyselnej „apokalypsy“, dokedy sa budeme tváriť, že je to však len „na jednu noc milostivá“, dokedy budeme tolerovať predaj tejto nepotrebnej a kľudný život ničiacej „zábavnej“ pyrotechniky (dokonca aj v stave núdzovom s otvorenými obchodmi len základných ľudských potrieb sa v obchodných reťazcoch do tejto kategórie nevyhnutných ľudských potrieb zmestili aj tieto „zbrane hromadného ničenia“, sic), dokedy sa budeme tváriť, že ochrana verejného zdravia a životného prostredia sú len slovnými cvičeniami a že nie sú v zornom uhli našich záujmov ? ...

Načo sú nám petície, zákony, nariadenia, vyhlášky, keď neslušní majú právo a nárok ich ignorovať, nedodržiavať, porušovať. Takýmto prístupom len degradujeme tieto právne normy na praobyčajný zdrap papiera a robíme si z nich trhací kalendár. Znevažujeme legislatívu ako takú a dávame návod na to, ako ničiť, už aj tak chabé naše právne povedomie...

Spoliehať sa len na slušnosť a zdravý rozum, ako sa ukazuje aj v týchto veľmi ťažkých a smutných časoch, je len, bohužiaľ, naivita a chiméra. Ak tu nie je (v tomto prípade evidentne) vymožiteľnosť práva, musí nastúpiť reštrikcia. V tomto prípade úplný a bezodkladný zákaz predaja tejto nezmyselnej munície...